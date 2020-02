FELTRE

Sergio Battistella riconfermato alla guida del Coordinamento feltrino di Protezione civile. Tanti gli obiettivi che il rinnovato consiglio si prefigge per il nuovo mandato, primo fra tutti il potenziamento di attrezzature e collegamenti per gestire al meglio le emergenze. Come Vaia.

Lo scorso 29 gennaio nella sala riunioni dell'Unione Montana Feltrina, presente l'assessore alla Protezione civile dell'Unione, Carlo Zanella, si è riunita l'assemblea delle associazioni aderenti al Coordinamento.

Dopo un compendio dei lavori svolti nel 2019, il presidente uscente Sergio Battistella ha guardato al futuro tracciando i principali obiettivi: attività di informativa nella scuola primaria di Mugnai denominata La settimana con la protezione civile 2020, giunta alla III^ edizione, seguita da un'esercitazione multirischio nel Feltrino che coinvolgerà le dieci associazioni del Coordinamento, le quali andranno ad operare nei territori comunali di Arsiè e Seren del Grappa.

Su proposta dell'Unione Montana si intende iniziare un rinnovo degli apparati radio attualmente in dotazione ai volontari in quanto, dopo la tempesta Vaia, si è inteso in maniera netta l'importanza dei collegamenti tra chi opera nel territorio e la sala operativa che ha il compito di coordinare gli interventi e capire in tempo reale le priorità operative. Si è quindi proceduto aderendo al bando regionale di fine 2019 in cui sono stati messi in preventivo i costi legati ad apparati portatili e relative attrezzature di supporto come una nuova stazione base nella sede dell'Unione Montana ed un ponte radio di appoggio. Infine è prevista anche quest'anno l'adesione al progetto nazionale del Dipartimento di Protezione civile Io non rischio, in cui il volontariato incontra i cittadini e vengono divulgate le buone pratiche di sicurezza in caso di calamità.

Il rinnovo degli incarichi associativi per il triennio 20202023 vede riconfermato presidente Sergio Battistella (Ana Feltre), vice Pietro Cadorin (Quero); il consiglio direttivo è stato ampliato da tre a cinque consiglieri e vede confermati Luigi Centa, Tiziano Sasso, Marco Gazzi a cui si sono aggiunti Antonella Gasperin e Augusto Lovat. Durante la serata, Battistella ha ringraziato per la fiducia accordata a tutti gli eletti ed ha augurato per tutti i volontari un triennio operoso, in condivisione con i numerosi impegni che l'assemblea si è posta come obiettivo ad iniziare dal 2020.

Eleonora Scarton

