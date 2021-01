LA CERIMONIA

BELLUNO Si è tenuta ieri al Monumento dedicato ai Caduti e Dispersi in Russia, al Parco Città di Bologna, la commemorazione in occasione del 77° anniversario della battaglia di Nikolajewka. A causa delle restrizioni dovute alle misure di contrasto al diffondersi dell'epidemia da Covid 19, la cerimonia si è svolta in assenza di pubblico. A portare l'omaggio dell'Amministrazione comunale era presente il Presidente del Consiglio comunale, Francesco Rasera Berna, accompagnato dai rappresentanti dell'Unione Nazionale Reduci di Russia - Sezione di Belluno e dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra - Comitato provinciale di Belluno. «L'essenzialità della presenza fisica dei soli rappresentanti istituzionali e delle realtà associative più vicine alla cerimonia - spiegano dal Comune - ha reso in qualche modo ancora più evidente la necessità del ricordo, l'urgenza della memoria e della gratitudine, nella speranza che siano un contributo a non disperdere il sacrificio di quanti in passato hanno affrontato prove durissime per consegnarci un presente diverso, dove guerre e totalitarismi non trovino spazio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA