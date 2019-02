«Basta dare contro a noi autisti, in quel piazzale non si può lavorare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SFOGONon smette di far discutere il processo che vede alla sbarra un autista Dolomitibus che il 22 aprile 2016, nel fare manovra in piazzale della stazione, schiacciò il piede a uno studente appena sceso. Il processo, che lo vede imputato per lesioni stradali, è stato rinviato, ma c'è già stato un continuo botta e risposta tra difesa e parte offesa.Per ricostruire l'incidente in aula si attende la decisione della Consulta sulla presunta anticostituzionalità di alcune parti della norma sull'omicidio stradale. Nel mirino, in particolare,...