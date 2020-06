LA SOLUZIONE

BELLUNO Uno studio idraulico e poi i lavori in collaborazione con Veneto Strade. Gli allagamenti a Vignole in futuro potrebbero essere solo un brutto ricordo. Non si parlerà più di campi, di garage e di cantine finiti in ammollo, perché l'intenzione dell'amministrazione Massaro oggi è quella di risolvere il problema una volta per tutte. Il punto di partenza è, appunto, lo studio idraulico. Nei giorni scorsi è stato incaricato della sua redazione l'ingegner Stefano Riccobon (importo di 4800 euro). Dalla verifica idraulica scaturirà un progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la formulazione di una proposta di intervento e dei relativi costi. L'area in questione si trova a Vignole, a valle della strada regionale 203 e della lottizzazione della via omonima. Qui, in occasione di forti temporali, la rete di raccolta e di smaltimento dell'acqua piovana va in crisi con conseguente allagamento dei terreni, dei piani terra e interrati dei palazzi. «Dalla rotonda l'acqua dovrebbe defluire verso un corso, ma di fatto non avviene così e ci sono allagamenti spiega l'assessore alle manutenzioni e alla viabilità Biagio Giannone - I tecnici comunali hanno già effettuato diversi sopralluoghi, anche con Veneto Strade, e la conclusione a cui siamo arrivati è che c'è bisogno di uno studio idraulico per capire l'origine del problema». Palazzo Rosso ha stretto un'intesa, non ancora formalizzata, con Veneto Strade per effettuare gli interventi che dallo studio dell'ingegnere saranno ritenuti necessari a sistemare i sottoservizi e a far defluire correttamente le acque. «Gli allagamenti si verificano solo in occasione di eventi meteo eccezionali prosegue Giannone - ma riteniamo sia il caso di risolvere. Negli anni sono state effettuate spesso le pulizie dei canali, ma resta che le tombinature risalgono agli anni Settanta e, probabilmente, non sono più adeguate a supportare i grandi acquazzoni degli ultimi tempi». (al. tr.)

