FELTRE

Il Comune di Feltre da ieri ha un nuovo segretario comunale. Manuela Bassani coniugherà, in una prima fase, l'attuale incarico nel Trevigiano, dove è titolare della segreteria convenzionata tra i comuni di Paese, Farra di Soligo e Mansuè, con il nuovo incarico di Feltre, che diverrà poi esclusivo. Il nuovo segretario generale ha incontrato in mattinata, in Sala degli Stemmi, il personale del Comune di Feltre per una prima presentazione; nel pomeriggio ha poi avuto modo di incontrare anche i membri della giunta e, in serata, quelli del consiglio Comunale. Manuela Bassani 48enne di Quero Vas è stata scelta dopo una serie di colloqui di selezione condotti dal sindaco e dalla giunta durante le scorse settimane. È attualmente segretario comunale titolare della segreteria convenzionata tra i comuni di Paese e Farra di Soligo, in provincia di Treviso. Laureata in economia e commercio all'Università di Trento nel 1997, ha ricoperto numerosi incarichi nell'ambito della pubblica amministrazione, tra i quali, dall'agosto del 2011 all'ottobre del 2014, quello di segretario della Comunità Montana Feltrina. Ma senza dimenticare la sua presenza in diversi municipi della provincia, tra cui quelli di Santa Giustina, Falcade e San Tommaso Agordino. Bassani è arrivata ora a Colle delle Capre sostituendo Daniela De Carli. (E.S)

© RIPRODUZIONE RISERVATA