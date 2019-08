Bard: «Provincia elettiva, basta rinvii»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DOCUMENTOBELLUNO Il Bard non molla la storica battaglia per l'elettività dell'ente provincia e ora punta il dito. L'Unione delle Province Italiane ha inviato l'ordine del giorno che tutti i consigli comunali potranno discutere per chiedere la revisione della legge Delrio e per «porre fine al dibattito istituzionale sulla Province». Un'iniziativa ben accolta dal movimento Belluno Autonoma Regione Dolomiti, che però chiede vengano riconosciute le colpe: «È da anni che ci battiamo per l'abrogazione della Delrio e che chiediamo il...