L'ACCORDO

BELLUNO «Sono molto contenta dell'intesa con il Bard. Essere con il Bard, nel Bellunese, significa essere al centro del problema del Veneto». Simonetta Rubinato, ex sindaco ed ex parlamentare, schierata contro il centralismo a difesa delle autonomie locali, ieri nella terrazza Astor ha presentato la sua lista. Che avesse preso a braccetto il movimento autonomista referendario locale era cosa nota, così come la partecipazione alla lista del presidente Andrea Bona, di Marinella Piazza e di Silvano Merlin. L'incontro di ieri è stata l'occasione per fare chiarezza su cosa significhi autonomia per Rubinato e co. La consapevolezza di non essere in corsa per il ruolo di presidente del Veneto ma piuttosto per entrare da opposizione nei palazzi di Venezia e dire la propria liberi dai partiti, c'è tutta e motiva il gruppo oltre ogni fatica. Il cavallo di battaglia è l'autonomia della provincia di Belluno. Una autonomia reale, fatta dalla gente del posto che le difficoltà del vivere in montagna le prova sulla propria pelle. Rubinato ci crede al Bard e, ieri, ripeteva che questo è solo l'inizio di un percorso insieme. «Il 57% dei veneti è andato a votare al referendum sull'autonomia del 2017 le sue parole -. I partiti nazionali a quel punto dovevano solo dare attuazione alla costituzione, ma ad oggi non è stato fatto nulla. I partiti, evidentemente, non sono in grado di accompagnare questi percorsi che partono dai territori». Bona ricorda l'accordo, saltato, con il Partito Democratico, risalente a cinque anni fa e pone l'accento sul ritorno alla Provincia elettiva e sul terzo consigliere bellunese in Regionale, due dei punti del programma. «Vogliamo un consigliere riservato alle minoranze linguistiche ladine spiega -. Se c'è una novità in queste elezioni regionali, siamo noi». Piazza parla dello spopolamento delle terre alte, di tanti giovani che vorrebbero tornare a casa. Anche su questo si pungolerà la maggioranza, una volta varcate le porte di Palazzo Ferro Fini. Merlin definisce Rubinato la Merkel veneta e sottolinea la responsabilità della scelta autonomista. «L'autonomia richiede responsabilità da parte dei cittadini ed è compito della politica informare su cosa comporta e cosa significhi ha dichiarato -. Siamo in un Paese dove tanti parlano di autonomia, ma questi presunti autonomisti seduti da anni nelle poltrone della politica, alla fine continuano a farci perdere soldi e presidi sul territorio. Il mio è un appello ai bellunesi, affinché ci diano una mano perché abbiamo bisogno dell'autonomia con la a maiuscola». Lo sforzo per riuscire a presentare le liste è stato notevole, con pochi giorni a disposizione per raccogliere le firme nel pieno delle ferie di agosto riuscire a mettere insieme 571 sottoscrizioni su un minimo previsto per il Bellunese di 334 è stato, per il gruppo, già un grande successo. «La lista, con il Bard è molto forte - ha concluso Rubinato -, contiamo di entrare e di dare il nostro supporto a Zaia se agirà bene per il Veneto, altrimenti non faremo sconti ed eserciteremo una seria e puntuale opposizione».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA