Barcelloni Corte, attesa per il rientro E l'Abm vuole dedicargli un premio

IL PERSONAGGIOBELLUNO L'ultimo saluto a Vincenzo Barcelloni Corte, da parte degli amici e della cittadinanza intera, non avverrà, molto probabilmente prima di giovedì. I familiari non sono ancora in grado di offrire date certe per il ritorno dalle Canarie. Ieri, intanto nella casa di Tenerife, in forma strettamente privata - ad abbracciarlo ancora, prima dell'addio e della cremazione, sono stati i figli Caterina e Adriano. Barcelloni Corte, 91enne, fondatore nel 1966 dell'Associazione bellunesi nel mondo, è spirato a seguito delle...