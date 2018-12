Bando sport: tentativo bis per sistemare gli impianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO ROSSOBELLUNO Quello del 2017 è andato male. Per il 2018 si tengono le dita incrociate. Ci sono oltre un milione e mezzo di interventi agli impianti sportivi comunali, nel progetti presentato da Palazzo Rosso per il Bando Sport e periferie 2018. «Se ottenessimo contributi per tutte le opere presentate non avremmo ancora esaurito le necessità di manutenzione delle nostre strutture commenta l'assessore allo sport Marco Bogo -, ci mancherebbe intervenire allo Spes Arena per esempio. Tuttavia significherebbe aver sistemato e fatto il...