Bando periferie, De Menech darà battaglia alla Camera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SCONTROBELLUNO Per la rigenerazione urbana non tutto è perduto: il Pd bellunese promette battaglia alla Camera, dove il milleproroghe approderà il 3 settembre. E dove siede il deputato Roger De Menech, pronto a presentare tutti gli emendamenti necessari a riportare Belluno le risorse del bando periferie. Al momento, difatti, un emendamento al decreto (il numero 13, passato al Senato anche con il voto del Pd) tiene bloccati i fondi per la rigenerazione urbana, con l'obiettivo di sbloccare invece gli avanzi di amministrazione di moltissimi...