L'INNOVAZIONE

BELLUNO «Banda ultralarga insieme al 5G. Sono due fronti indispensabili e paralleli per vincere il digital divide sui territori. Come Uncem ha spiegato nel dossier La Montagna in rete, è fondamentale che lo Stato investa risorse per portare infrastrutture nelle zone alpine e appenniniche. Oggi la debolezza vera di questi territori è data dalla mancanza di adeguate reti». Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l'Unione dei comuni, delle comunità e degli enti montani, va direttamente al cuore del problema e individua quella che dovrebbe essere una delle linee principali per lo sviluppo del territorio di montagna. Un tema sul quale si erano soffermati venerdì scorso anche il presidente della Provincia Roberto Padrin e il ministro Federico D'Incà durante quello che è stato probabilmente il primo di una serie di incontri.

L'IMPORTANZA

«Reti - prosegue Bussone - proprio come le strade e l'energia elettrica nel dopoguerra. Per questo, a unire 5G e banda ultralarga deve essere chi è capace. Abbiamo chiesto a Tim di lavorare insieme. Lo stiamo già facendo. E vogliamo fare un lavoro che veda nella rete unica la soluzione. Il rischio di avere una rete in fibra ma non una buona capacità di trasmissione per la telefonia mobile, è il rischio al quale andiamo incontro. Anche avessimo già ovunque la rete Ftth, con la fibra a casa di Open Fiber, non avremmo il 5G». E continueremo ad avere 1200 comuni in Italia - e alcuni anche nel bellunese - senza adeguati impianti per la telefonia mobile.

L'OBIETTIVO

Il risultato che vuole raggiungere Uncem è invece diverso da quello della semplice espansione della banda larga: «Vogliamo invece vincere il digital divide su tutti i fronti, fisso, mobile e tv. Sfide che vanno vinte grazie a una rete capillare e decisiva, a prova di futuro. Banda ultralarga e 5G viaggiano insieme». Un programma dell'unione che ora dovrà trovare adeguata declinazione sia a livello di imprese (Tim in questo caso), sia di governo nazionale (che dovrà incentivare i progetti che vanno nella direzione indicata da Bussone), sia di governi locali (che devono mettere 5G e banda ultralarga al centro dei programmi, se credono in uno sviluppo della montagna che non vada soltanto nell'importante direzione della protezione dell'ambiente).

