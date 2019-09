Banchi vuoti: 211 studenti scomparsi in un solo anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OSSERVATORIOBELLUNO In un anno la scuola bellunese ha diminuito il numero di alunni di 211 unità. Una contrazione che non si percepisce guardando i dati nel loro complesso, perché, al contrario, aumentano le classi (+7) e le cattedre intere (+21). Ma che dimostrano una volta di più come la tendenza sia quella di un impoverimento ulteriore - della popolazione scolastica. Dal totale della popolazione scolastica del 2018 che era di 23mila 673 studenti si passa ai 23mila 462 che si apprestano a sedersi sui banchi di scuola mercoledì. Si...