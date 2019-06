Bambini con l'orsetto Balù per non temere l'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREÈ una presenza singolare quella dell'orsetto Balù, il peluche desideroso di attenzioni, nel reparto di pediatria dell'ospedale di Feltre. Ad occuparsi di lui sono stati i bambini di 5 anni delle scuole dell'Infanzia dell'istituto comprensivo di Feltre che hanno concluso il progetto dal titolo Con Balù in pediatria la paura scappa via, promosso in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale di Feltre. Dopo aver giocato in classe con i giochi predisposti, gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, sono giunti in reparto a...