Troppe auto in via Luigi Alpago Novello: residenti esasperati. Quando si potrà utilizzare il parcheggio che offrirà stalli per una trentina di macchine? Nei giorni scorsi ha raccolto questa segnalazione in consigliere comunale, Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia). «La situazione ha significative ripercussioni sulla viabilità della zona poichè lì vi sono anche delle scuole spiega Addamiano - . Cosi capita che alle 8 e, al termine delle lezioni, intorno alle 16, i genitori degli alunni, non potendo parcheggiare le loro vetture nello spazio sopra citato, si trovano costretti a posizionare le rispettive automobili lungo la strada e nel cortile comune adiacente creando, così, un intralcio alla circolazione stradale e anche problemi di sicurezza agli abitanti dell'area». E pensare che, poco più in là, c'è un parcheggio destinato al pubblico, il cui permesso di costruire risale al febbraio 2019. L'opera avrebbe dovuto concludersi nel settembre 2019, ma i tempi si sono poi dilatati. Si parla, come detto, di una trentina di posti auto. Esso, apparentemente, risulterebbe ultimato solo da pochi mesi e, tuttavia, non sarebbe ancora fruibile dai cittadini. «Tale situazione ha significative ripercussioni sulla viabilità della zona», fa sapere il consigliere Addamiano che, oltre ad aver parlato con alcuni residenti della zona, sabato si è recato sul posto per verificare di persona quale sia la situazione. Tornato a casa ha preso carta, penna e calamaio e ha scritto allo Sportello dei Cittadino. La responsabile dello stesso lo ha messo in contatto con la collega all'edilizia. «Il parcheggio, per essere aperto, manca ancora di alcune verifiche: la sua messa in sicurezza, il collaudo e l'apertura. Ci sono, infine, passaggi ulteriori e anche in questa opera hanno inciso il Covid e lo stato di emergenza in cui versa il Paese», ha fatto notare Addamiano. (Fe.Fa.)

