«Azienda Feltrina il nostro fiore all'occhiello»

FELTRETempo di bilanci ieri sera a Feltre. Tanto quello comunale quanto quello dell'Azienda speciale per i servizi alla persona che, rispettivamente, chiudono con un avanzo di quasi 3 milioni di euro e di 40mila. Gli argomenti hanno tenuto banco, ieri sera in municipio, nel corso del consiglio comunale.L'Azienda feltrina per i servizi alla persona chiude il consuntivo 2018 con un utile di 40mila euro nonostante cresca l'attività dei servizi sociali e i debiti di 330mila euro del fuoriuscito Comune di Lentiai per la casa di riposo Mione che si...