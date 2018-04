Avvocato finisce dal giudice: assolto dall'abuso d'ufficio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTRE(lm) Amministrava i beni di un'anziana di Feltre, della quale era stata nominata amministratrice di sostegno, ma è finita a processo per aver fatto un investimento che, secondo l'accusa, avrebbe fatto guadagnare l'assicurazione per la quale, successivamente, prestò la sua opera professionale. L'accusa era di abuso d'ufficio, reato del quale l'avvocato, donna, di Feltre, ieri ha risposto davanti al giudice per l'udienza preliminare, Elisabetta Scolozzi. Assistita dalla collega Daniela Tonion del foro di Belluno, l'imputata ieri è stata...