IL CASO

BELLUNO Un candidato unico: basterà anche solo il suo voto per essere eletta al consiglio dell'Ordine all'avvocato Stefania Santel. Le elezioni suppletive per il consiglio dell'ordine, che è monco da mesi di un consigliere, si svolgeranno nei giorni 27 e 28 gennaio, al quarto piano del Tribunale di Belluno, nella sede degli avvocati. L'affluenza non sarà probabilmente tra le più alte, ma basterà anche un solo voto alle urne per eleggere Stefania Santel.

È la conclusione paradossale della vicenda che ha scosso il consiglio dell'ordine degli avvocati, fin dalla suo rinnovo, avvenuto nel marzo scorso, da quando è salito alla presidenza, l'avvocato Erminio Mazzucco. Da allora un terremoto che ha messo a rischio l'organismo appena eletto, con le dimissioni in massa di un terzo dei consiglieri. Poi il rifiuto dei non eletti di entrare in quel consiglio ritenuto di fatto sfiduciato. Alla fine i due nomi, gli ultimi due possibili, che hanno salvato il consiglio presieduto da Mazzucco: il subentro dei consiglieri Enrico Gandin e Luca Dalle Mule. Ma la lista era finita: gli altri avevano detto no. In questi mesi il consiglio ha continuato a lavorare con un membro in meno, dopo le elezioni tornerà al completo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA