ALTA FORMAZIONE

BELLUNO Il Covid non ferma i buoni propositi a Palazzo Bembo. Al via l'anno formativo con la Luiss Business School. «Non ci siamo mai fermati nemmeno nei mesi duri del lockdown grazie alla tecnologia fa notare la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton - , ora si parte in presenza con tutte le misure di prevenzione del caso nella prestigiosa sede di palazzo Bembo. La Luiss Business School è il nostro orgoglio e faremo di tutto perché Belluno cresca nel mondo dell'alta formazione e vinca la sfida delle competenze». Ad esserne convinta è, appunto, la presidente Berton, nel giorno in cui Luiss Business School avvia le proprie attività nel cuore di Belluno, che sarà il punto di riferimento per tutto il territorio delle Tre Venezie. Di questi giorni è la sottoscrizione di una convenzione con Confindustria Trento, dopo quelle con Udine e Venezia. A conferma che l'hub di Belluno si sta sempre più affermando come polo di riferimento per il Nordest. «Il 28 gennaio scorso abbiamo tagliato il nastro della nuova sede. Poi è arrivato il Covid ed è cambiato il mondo. Abbiamo avviato i primi percorsi Executive in modalità on line, la risposta è stata ottima». Ieri il debutto del corso Executive in Project Management e il 23 ottobre quello in Organizzazione e Gestione delle Risorse Umane. (Fe.Fa.)

