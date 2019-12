«Avanti con la newco: si sta lavorando Presto saranno rimossi tutti gli schianti»

«Sulla newco si sta lavorando, ma non è un'operazione facile e nemmeno breve». Lo ha detto ieri il sindaco Jacopo Massaro alla riunione degli amici del Nevegal. «Condivido, in generale, ha esordito Massaro - quanto detto da Gidoni. Per noi la questione più importante e faticosa è fare in modo che gli impianti non si fermino. Le problematiche non sono poche, perché siamo a fallimento di mercato e non abbiamo più le normative che fino al 2010 ci consentivano di poter mettere delle risorse». Massaro ha spiegato che in consiglio non è mancato il dibattito in seno alla maggioranza. Insomma c'era anche chi avrebbe lasciato al proprio destino gli impianti del Colle. Ma il sindaco ha sottolineato come non possa essere un'opzione: c'è un sistema economico dietro. «Si sono svolte diverse riunioni tra il nuovo segretario generale, Alpe Nevegal e l'azienda Unifarco e con i nostri tecnici - ha detto Massaro -. È venuto a Belluno il più grosso studio con sede a Milano che assiste i comuni in questo tipo di operazione, lo studio Delfino, per impostare tutto sulla new co. Si sta lavorando per arrivare a questa nuova formula di gestione». Infine sugli schianti: «La rimozione degli alberi, prevista in 18 mesi, terminerà probabilmente in anticipo, nonostante il maltempo che ci ha rallentato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA