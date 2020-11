CONSIGLIO COMUNALE

BELLUNO Da Fratelli d'Italia arriva la richiesta di costituire la Commissione di Pari opportunità comunale. Dopo mesi di lavoro, la prima lettera al presidente del consiglio comunale è stata inviata il 9 maggio, ieri il capogruppo Obiettivo Belluno Fratelli d'Italia, Raffaele Addamiano ne ha parlato in occasione della giornata internazionale contro la violenza alle donne. «Lo Statuto e il regolamento comunale stabiliscono l'opportunità di istituire questa commissione permanente spiega Addamiano, affiancato dal collega di gruppo Andrea Stella che assume funzioni consultive, conoscitive e propositive per attuare, in concreto, iniziative di parità di genere». La volontà del consigliere ha preso le mosse a maggio. «Era il 9 maggio quando scrissi una lettera al presidente Francesco Rasera Berna, ricordando che i gli strumenti normativi del comune stabiliscono questa possibilità racconta Addamiano -. Il presidente Rasera Berna ha dato seguito alla questione, abbiamo lavorato in maniera concreta ed equilibrata già a partire da giugno, rappresentando entrambi l'opportunità della commissione Pari opportunità». E così, «il rosso e il nero», fa notare Addamiano, sottolineando le diverse origini politiche di entrambi, «hanno portato la questione alla Conferenza dei capigruppo il 15 ottobre, dopo averla introdotta a luglio. Si è deciso di demandare l'approfondimento alla terza Commissione consigliare, salvo poi ritornare in Conferenza capigruppo e andare in Consiglio comunale». Addamiano sottolinea, infine come «Fratelli d'Italia, essendo l'unico partito che a livello nazionale ha una donna come leader, ha agito in maniera simbolica da un lato: oggi infatti abbiamo portato una stella di Natale alla vicesindaco Lucia Olivotto, in quanto rappresentante delle istituzioni ma anche di tutte le cittadine». La stella di Natale, ha spiegato Addamiano (che fa anche parte della Commissione pari opportunità dell'ordine degli avvocati), ha il doppio significato: fiducia verso il prossimo e volontà di rinnovamento nei confronti del «bellissimo universo rosa».

Fe.Fa.

