Autunno da scaldare: Beyfin scende in campo

IL SERVIZIOBELLUNO Beyfin in tutta Italia è vicina a tante famiglie che risiedono in aree non metanizzate e a molti artigiani, industriali ed agricoltori che scelgono il gpl come energia per la propria attività imprenditoriale ma anche per scaldare casa. Succede soprattutto in Veneto dove la scelta dell'impiego del gpl è assai strategica vista la qualità, la capillarità e il servizio puntuale di Beyfin nell'offerta di combustibili e carburanti.In Veneto Beyfin è presente con due stabilimenti di stoccaggio e movimentazione del gpl a Ponte...