Autostrada gratuita: Bond trova un alleato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROPOSTABELLUNO «Bene che anche il presidente Zaia abbia raccolto la mia richiesta di liberalizzare la A27: è una necessità per le province di Belluno e di Treviso, e per questo va reso gratuito l'intero tratto, da Cadola a Mogliano»: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, commenta le dichiarazioni del governatore veneto su un possibile azzeramento del pedaggio. «Stiamo parlando di un'opera che si è già abbondantemente ripagata in questi anni, diventata fondamentale per l'economia e per i collegamenti tra le due province,...