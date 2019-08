AUTONOMIA BELLUNO Da 21 anni la Liga Veneta Repubblica sta lavorando affinchè

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AUTONOMIABELLUNO Da 21 anni la Liga Veneta Repubblica sta lavorando affinchè la Regione Veneto conquisti la tanto ambita autonomia. E ora, che sembrava quasi cosa fatta, cade il Governo. Un tema che sta a cuore a Per Franco Roccon, tra i soci fondatori della Liga Veneta Repubblica. Sindaco, consigliere comunale e regionale. Attualmente, oltre ad essere in Consiglio a Belluno, fa parte della Consulta veneta per l'autonomia, un istituto della Regione Veneto, in rappresentanza delle categorie istituzionali e produttive (tra cui gli agenti di...