IL CASO

BELLUNO «Da quando c'è Roberto Padrin il dialogo con la Provincia è continuo, proficuo e positivo». Dopo la prima riunione, informale, del consiglio provinciale a intervenire è l'assessore regionale con delega alla specificità della provincia di Belluno, Gianpaolo Bottacin. A suscitare la reazione della Regione sono state le parole del sindaco di Ponte nelle Alpi, Paolo Vendramini rieletto in consiglio provinciale. Vendramini, nel suo discorso d'esordio, ha spiegato che la Regione, in attesa di maggiore autonomia dallo Stato potrebbe già garantire più margini di manovra alla provincia di Belluno la cui peculiarità è contenuta in un capoverso della Delrio.

«Molte competenze sono già state trasferite - spiega Bottacin - per altre ne stiamo discutendo. È chiaro che in questa fase non possiamo darle tutte perché la Provincia, dopo la riforma Delrio non avrebbe neanche il personale per gestirle tutte». Un intervento quello di Bottacin che stoppa le fughe in avanti del consiglio provinciale, chiarendo che l'interlocutore, in Regione, per la provincia di Belluno è il presidente Roberto Padrin. Dopo il rinnovo del consiglio provinciale, finito sei a quattro per il centrosinistra, gli equilibri sono cambiati. Alle ultime elezioni infatti era stato possibile trovare una sintesi e condividere tutti i nomi dei candidati. Una scelta che aveva creato qualche difficoltà: dieci candidati e dieci consiglieri eletti. Così quando qualcuno è decaduto perché non rieletto o non ricandidato nel suo comune non è stato possibile procedere con la surroga. La competizione delle due liste contrapposte è stata quindi un inedito per Belluno.

Un motivo di possibile turbolenza che Padrin sta provando a evitare, distribuendo a tutti e dieci i consiglieri delle deleghe (assessorati), indipendentemente dagli schieramenti. Insomma, con un nuovo governo di coalizione. Bottacin è anche intervenuto sulla questione autostrada. Il tema spinoso che divide i due schieramenti: il prolungamento dell'autostrada. Al centrosinistra che è contrario spiega: «Negli ultimi dieci anni il prolungamento era previsto, se qualcuno è contrario deve farla togliere dal piano in cui è inserita».

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA