LA CELEBRAZIONEBELLUNO Duecentoquattro anni di Polizia Penitenziaria. Alla Casa Circondariale di Belluno è stato celebrato il Corpo. I primi mesi del 2021 offrono numeri sconcertanti, in termini di autolesionismo e di tentati suicidi, molti i detenuti accompagnati in ospedale. Il comandante Roberto Cerino non ha nascosto che il reparto Articolazione salute mentale necessiterebbe di uno psichiatra per più ore rispetto alle sei settimanali...