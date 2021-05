Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

WELFAREBELLUNO Ciclismo, trail running, sci di fondo. Attività che fanno bene, in particolare di chi, per lavoro, affronta ogni giorno centinaia di chilometri alla guida delle corriere di linea. Da qui l'iniziativa di Dolomitibus che prende le mosse da un'idea di un delegato aziendale della Fit Cisl, Marcello Di Tavi: promuovere l'attività sportiva fra i dipendenti, sostenendo parte dei costi per l'acquisto dell'abbigliamento tecnico,...