Auser, Comuni e Polizia alleati contro le truffe

IL CICLO

BELLUNO Auser e polizia guardano le spalle agli anziani: in partenza un ciclo di incontri per difenderli dalle truffe. Quattro appuntamenti tra gennaio e marzo favoriranno la diffusione tra la popolazione dei rischi legati alle truffe e ai raggiri che, spesso, sono proprio ai danni degli over 65. La proposta arriva da Auser e, per ora, ha incontrato l'appoggio e la collaborazione dei Comuni di Sospirolo, Domegge, Borgo Valbelluna e Pedavena interpellati dai Circoli locali. L'iniziativa si chiama Progetto sicurezza e richiama un rischio, quello delle truffe telefoniche, online e anche porta a porta, su cui negli ultimi anni si sta ponendo particolare attenzione in provincia. Le amministrazioni coinvolte hanno dato il loro patrocinio e, alcune, anche i locali per organizzare le serate ed è stata raccolta piena collaborazione anche dalla Polizia di Stato tanto che agenti saranno presenti agli incontri per fornire ai cittadini tutte le indicazioni su come comportarsi e quali indizi guardare per scoprire l'inganno, così da difendersi da futuri tranelli. Si parte il 21 gennaio, alle 15 nella sede del Circolo Auser Monte Sperone di Gron di Sospirolo. Seguiranno quelli del 31 gennaio alle 16 nella Sala consiliare del municipio di Domegge, quindi del 4 febbraio alle 15.30 a Lentiai in via Galilei 8, nella sede del Circolo e del 10 marzo alle 15 nella Biblioteca comunale di Pedavena in via Roma 24. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza. «In questo modo - spiega la presidente provinciale Auser Verena Dall'Omo - si interviene in anticipo su una problematica purtroppo diffusa e che attacca gli anelli più deboli della nostra società. È l'ennesima dimostrazione che fare rete tra i vari soggetti coinvolti può essere un valido aiuto per la comunità. Un ringraziamento ai Circoli che finora hanno aderito ed organizzato gli incontri, ai Comuni ospitanti e, in particolare, alla Polizia di Stato che con entusiasmo ha dato la propria disponibilità. L'auspicio è che la popolazione, quella anziana in particolare, risponda in maniera numerosa a questa proposta». Più di altri, infatti, sono proprio gli over 65 le vittime di chi si presenta con telefonate, mail o suonando al campanello di casa per proporre l'acquisto di beni, la sottoscrizione di contratti per servizi di società inesistenti o per estorcere soldi attraverso ricatti. I numeri raccolti dalla Prefettura di Belluno, che qualche anno fa ha lanciato l'allarme relativamente al dilagare del fenomeno e ha diffuso opuscoli informativi, lascia intendere come oggi più che ai topi d'appartamento ci si debba difendere dai truffatori. (A.T.)

