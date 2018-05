CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AURONZOSe l'è vista brutta, ieri mattina, il proprietario di una Mitsubishi Pajero che stava percorrendo la strada che da Auronzo conduce a Misurina.Momenti di paura e anche, necessariamente, lunghi minuti di disagio per la viabilità bloccata. Erano circa le 9 quando l'autista del veicolo, che trainava un carrello con a bordo varie biciclette (probabilmente ad uso turistico), si è accorto di fumo che usciva dal motore trasformatosi poi, poco dopo, in vere e proprie fiamme. Il mezzo, in quel momento, si trovava sul tratto più ripido della...