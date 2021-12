COSA DICONO I NUMERI

BELLUNO «Importante aumento» così l'Ulss Dolomiti descrive l'incremento delle classi che si trovano in quarantena rispetto alla settimana precedente. Il virus non rallenta, come purtroppo si è già visto nell'inverno scorso. Ma accanto alle classi in quarantena ci sono i numeri che arrivano di quelle in sorveglianza dove il segno è invece negativo. Ma andiamo con ordine. Le classi in sorveglianza scolastica sono attualmente 58, lo scorso venerdì erano 60. Quelle in quarantena sono, invece, 28. Questo genere di provvedimento viene attuato nei confronti degli alunni e docenti degli asili e delle scuole dell'infanzia che sono stati a contatto (stretto) con un caso positivo, a scuola, e nei confronti degli alunni e docente delle altre scuole qualora siano riscontrate più di una positività nella medesima classe. «Si nota - spiega l'Ulss - la prevalenza di classi appartenenti a scuole primarie e secondarie di secondo grado (37 su 58). Le classi oggetto del report sono localizzate in modo prevalente nella zona dell'Agordino, Bellunese, Feltrino». Insomma, dal Comelico il virus si è spostato più verso ovest. Una dinamica, anche questa, già riscontrata nelle precedenti ondate dell'epidemia.

IL BOLLETTINO

Accanto ai numeri di cosa succede nelle scuole ci sono quelli quotidiani dell'epidemia. In provincia sono state 93 le positività accertate nelle ultime 24 ore. Portando le persone attualmente positive a quota 1196. Un numero ben distante rispetto a quello dell'anno scorso nello stesso periodo: il 17 dicembre del 2020 i positivi erano cinque volte tanti (5369) e sono stati il preludio ad un numero che ha continuato a crescere fino ad arrivare, nei primi giorni dell'anno alla cifra impressionante di 4440 persone contagiate contemporaneamente. Quest'anno fortunatamente le cose vanno diverse. E le case di riposo sono le prime a testimoniarlo. Nelle strutture falcidiate lo scorso inverno, ora si pensa alle precauzioni con cui festeggiare il Natale. Un caso? No, gli esperti dicono che è merito del vaccino, che pur non fornendo un immunità completa garantisce comunque un livello di protezione, non solo dallo sviluppo della malattia ma anche dal contagio. Oggi i ricoverati sono 40, lo scorso anno (il 17 dicembre 2020) erano 173. Un confronto che non si presta ad interpretazioni.

