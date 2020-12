PALAZZO PILONI

BELLUNO Attenzione ai distanziamenti, alle mascherine e a mantenere tutte le limitazioni previste nelle giornate rosse e questo per rispetto di chi da mesi lavora per combattere il Covid e di chi di coronavirus si è ammalato ed è anche morto.

L'AUGURIO

«Buon Natale a tutti», si conclude così la lettera del presidente della Provincia Roberto Padrin ai bellunesi. Una missiva piena di pensieri sulle festività, di riflessioni sulla difficoltà del momento e con l'invito a vivere al meglio questo periodo nonostante le restrizioni imposte dalla pandemia. Così, a ridosso della Vigilia di Natale l'inquilino di Palazzo Piloni lascia una parola buona alla sua comunità per tentare di alleviare, almeno in parte, la tristezza di chi dovrà stare lontano dai propri cari. «Dobbiamo stare distanziati. Ma non per questo sarà meno Natale dice, prima di esortare a vivere il sacrificio non come privazione, ma come regalo a chi lavora negli ospedali -. Non ci saremmo aspettati un Natale in zona rossa. Ci saremmo augurati di poter celebrare le festività senza troppe restrizioni, in una condizione di normalità, lontani da questo maledetto virus che da quasi un anno condiziona le nostre vite. Invece dobbiamo limitare gli spostamenti e mantenere il distanziamento: siamo costretti a qualche sacrificio e qualche rinuncia. Ma dobbiamo essere consapevoli che si tratta di una necessità utile. Se proprio non ci va giù, cerchiamo di pensarlo come un regalo di Natale a medici, infermieri, operatori sanitari e lavoratori delle case di riposo; per loro saranno festività molto più difficili che per noi, alle prese con situazioni critiche e complicate. Ecco, a questi angeli va il nostro augurio più grande, con la speranza che il nuovo anno porti salute e serenità: ne hanno e ne abbiamo tutti bisogno».

GLI AMMALATI

Il pensiero, poi, si allarga agli ammalati e a tutti coloro che in qualche modo sono stati colpiti dagli effetti del Covid 19. «Un pensiero va a chi in questi giorni sta soffrendo aggiunge -, costretto sul letto di un ospedale, a casa ammalato; a chi ha subito lutti importanti in questi mesi e a chi non può abbracciare i propri famigliari. E poi a chi si trova in difficoltà, perché ha perso o ha visto ridursi il lavoro, penso in particolare al settore del turismo, che per il nostro territorio significa indotto allargato a migliaia di attività, per le quali torneremo a chiedere indennizzi, come abbiamo fatto più volte negli ultimi tempi. Il 2020 non sarà certo ricordato come un anno memorabile. Ma anche dalle situazioni più buie è possibile imparare qualcosa, come il senso della comunità, solidale nel momento del bisogno. Abbiamo apprezzato una volta di più il valore del volontariato e abbiamo capito che il piccolo sforzo di ciascuno è fondamentale per il bene di tutti: una lezione che dovrà tornarci utile dopo che avremo archiviato il Covid, perché il nostro territorio ha bisogno di un impegno collettivo per superare la crisi e lo spopolamento».

