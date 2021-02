SCUOLE IN RETE

BELLUNO Verranno denunciati i responsabili dell'intrusione informatica che ieri ha, seppur per pochi minuti, interrotto e disturbato uno dei numerosi appuntamenti organizzati dalle Scuole in rete per un mondo di solidarietà e pace.

In collegamento su zoom, il giornalista di La Repubblica Antonello Guerra, corrispondente da Londra, stava svolgendo il proprio intervento dedicato a Perché dopo la Brexit la democrazia e l'Europa non saranno più le stesse.

Seicentocinquanta i ragazzi degli ultimi anni delle superiori della provincia di Belluno collegati o dal computer della classe o da casa, per chi sta seguendo la settimana di didattica a distanza.

Dopo circa 20 minuti dall'inizio, improvvisa l'intrusione di alcuni disturbatori che hanno iniziato a bestemmiare, urlare. E sulla pagina condivisa del giornalista hanno iniziato a comparire anche disegni volgari e svastiche. Le Scuole in Rete avevano provveduto ad inserire delle protezioni al collegamento di modo che chi volesse seguirlo dovesse loggarsi. E per farlo ha dovuto fornire un indirizzo mail. Ed anche se esso è fittizio, la Polizia Postale potrà risalire agli autori. Che sono circa una decina e che nel giro di due-tre minuti l'organizzazione è riuscita ad estrometterli. E siccome sia l'intrusione sia l'uso di svastiche sono un reato, immancabile l'obbligo della denuncia. L'azione è durata pochi minuti, si diceva, il tempo necessario per individuarne gli autori ed espellerli dal collegamento. Forti lo sconcerto, il disagio e l'imbarazzo fra gli studenti che, attentissimi, seguivano il contributo del giornalista. Con quest'ultimo che ha solo commentato: «Ognuno si diverte come può» per poi riprendere il proprio intervento.

