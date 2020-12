SEDICO

Anche le società sportive hanno risentito pesantemente, nell'attività ma anche nei loro bilanci, della crisi determinata dalla pandemia. L'amministrazione comunale è riuscita a raggranellare la bella somma di 44mila euro da destinare proprio a sostegno della pratica sportiva, di quella giovanile in particolare. A presentare il pacchetto di interventi che è stato predisposto dall'esecutivo è stato, all'indomani del consiglio comunale che in precedenza aveva ratificato un'importante variazione di bilancio che ha reso disponibili le risorse, l'assessore allo sport del comune di Sedico, Sebastiano Casoni. «L'obiettivo dell'amministrazione comunale di incrementare la pratica sportiva giovanile ha spiegato l'amministratore - rischia di essere pregiudicato dalla sospensione di parte delle attività produttive che sta incidendo negativamente sul reddito delle famiglie e sulle associazioni sportive che traggono dalle quote d'iscrizione ai corsi o ai campionati dilettantistici la maggior parte delle risorse per il loro sostentamento. Questo è stato uno dei motivi per cui si è ritenuto di incrementare le risorse volte a finanziare il bando a sostegno delle famiglie con figli che praticano attività sportiva e quello in favore delle associazioni».

I BANDI

Per quanto riguarda le famiglie, nel 2020, il fondo a disposizione passerà pertanto dai 6 mila euro dello scorso anno ai 7mila. Una cifra, questa, necessaria per aumentare il contributo previsto per le varie fasce di punteggio calcolato sulla base dell'Isee e del numero di figli che all'interno di una famiglia praticano qualche attività sportiva. Per le associazioni invece, pur mantenendo l'impianto di semplificazione e maggior fruibilità impresso l'anno scorso, il plafond passa da 35mila euro a 37 mila. Si tratta di risorse da suddividere tra il numero di atleti iscritti, le attività proposte e la gestione di impianti sportivi comunali. È stata poi aumentata la cifra massima erogabile che passa quindi da 6500 euro a 7000 per ogni associazioni. Infine è stata tolta, per il calcolo dei punteggi, la voce relativa all'organizzazione di eventi (evidentemente pregiudicata dal diffondersi del Covid-19). «Si tratta spiega Casoni di un supporto concreto allo sport giovanile di Sedico, nell'attesa di poter tornare al più presto alla normalità». Il bando per le famiglie si trova in https://www.comune.sedico.bl.it/myportal/C_I563/dettaglio/contenuto/bando-sport-famiglie. Il bando per le associazioni invece su https://www.comune.sedico.bl.it/myportal/C_I563/dettaglio/contenuto/bando-sport-associazioni.

