Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VOLONTARIATOBELLUNO Unire le forze per combattere i tumori. Proprio con questo obiettivo Lilt, Ados, Dolomiti Uomo e il Consultorio familiare pensano a progetti condivisi e una visione comune. L'unione delle forze servirà, in particolar modo, per la sensibilizzazione alla lotta delle diverse patologie cancerogene sul territorio della provincia di Belluno. È questa la finalità del progetto di collaborazione, appena attivato, tra quattro...