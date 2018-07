CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSOCIAZIONIBELLUNO Vademecum del terzo settore. Parla anche bellunese il manuale Coaching nel volontariato realizzato dalla Federazione per il Sociale e la Sanità di Bolzano. Lo strumento, nato per affiancare e supportare sempre meglio i volontari nella loro azione, ha visto anche la partecipazione di alcuni operatori del Csv di Belluno. «Da sempre nel nostro contesto il concetto del lavoro di rete è visto come strumento prezioso, ma difficile da sviluppare nel concreto - dice il direttore del Csv Belluno Nevio Meneguz -. Quella con la...