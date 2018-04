CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ASSOCIAZIONIBELLUNO Soci Abvs in assemblea: leggero calo delle donazioni, ma nessuna preoccupazione. L'attività e l'entusiasmo del gruppo restano alti, la leggera inflessione delle donazioni verificatasi nei primi tre mesi dell'anno non sta dando grattacapi al direttivo. Al 31 marzo i donatori iscritti all'Associazione Bellunese Volontari del Sangue, presieduti da Gina Bortot, sono 6328.I NUMERILa diminuzione delle donazioni ha coinvolto sia il sangue intero che plasmaferesi, tuttavia tutto è stato considerato nella norma in qualità del...