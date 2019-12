Assi e Usl 1 ancora insieme: collaborazione estesa al 2023

LA CONVENZIONE

BELLUNO È stata rinnovata fino al 31 dicembre 2023 la Convenzione tra l'Usl 1 Dolomiti e Assi Onlus Associazione Sociale Sportiva Disabili, sottoscritta il 12 dicembre 2017.

«L'Associazione che partecipa ai tavoli del Piano di Zona dell'Usl numero 1 Dolomiti - spiega l'azienda sanitaria in una nota -, ha da tempo avviato una virtuosa collaborazione con il Dipartimento di riabilitazione Ospedale Territorio e promuove in modo nuovo ed innovativo la vita indipendente. L'associazione ha recentemente richiesto il rinnovo della convenzione in scadenza e l'Azienda Usl 1 Dolomiti ha ritenuto di continuare ad avvalersi di tale sinergia e a sostenere e sviluppare gli interventi finalizzati al mantenimento e al raggiungimento della autonomia delle persone con disabilità, nonché alla loro inclusione sociale, considerati anche i risultati raggiunti nel corso della collaborazione».

«Il Direttore Generale dell'Usl 1, Adriano Rasi Caldogno - si legge - e il presidente dell'Assi, Oscar De Pellgrin, esprimono soddisfazione per il prosieguo della congiunta attività in favore delle persone beneficiarie delle iniziative in programma».

