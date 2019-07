«Assessore non nominato nella nuova giunta Massaro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PALAZZO ROSSOBELLUNO La consigliera comunale Francesca De Biasi non è ancora ufficialmente assessore. «Non ha ancora il decreto di nomina da parte del sindaco fa sapere il consigliere comunale di opposizione, Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno). Per quale motivo? Forse perchè è ancora consigliere provinciale, piuttosto che presidente della Terza commissione in Comune?». Addamiano ricorda una battuta del sindaco di Belluno, che parlando della giunta la paragonava ad una squadra di calcio «in cui si cambiano i giocatori». Il...