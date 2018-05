«Assente al lavoro? Autorizzato dal questore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO «Al poligono nelle ore di lavoro? Autorizzato dal questore e dal capo di gabinetto». Si è difeso così ieri in Tribunale a Belluno il poliziotto Michele Menestrina, 57enne residente a Longarone. L'agente, fino al 2014 (oggi è in pensione) era in servizio all'ufficio tecnico logistico in via Col di Lana, responsabile dell'armeria. È chiamato a rispondere di truffa falsità ideologica e abbandono del posto di lavoro perché tra il maggio e soprattutto quasi tutto il mese di luglio 2015 si sarebbe ripetutamente assentato...