«Assemblea ridotta a passacarte»

LO SCONFITTOBELLUNO (D.D.D.) «Non metto in discussione il fatto che ho perso e che Doglioni ha vinto». Queste le prime parole di Massimo Simionato subito dopo il voto che lo ha relegato al ruolo di sconfitto. Il titolare del ristorante La Taverna si era messo in gioco, consapevole che la competizione sarebbe stata dura. E' stata davvero così e la corazzata di Doglioni, come prevedibile non ha fatto sconti. «Mi è rimasta dentro una grande tristezza è l'inizio del suo racconto della mattinata di ieri in cui si è votato per eleggere il...