LA RIVOLUZIONEBELLUNO Nel suo piccolo, secondo i promotori, è una sorta di rivoluzione rispetto ai provvedimenti del passato. Non ancora però diffusa come potrebbe. Il nuovo assegno unico temporaneo per i figli punta ad incentivare una maggiore natalità, e quindi contrastare il calo demografico e le sue ormai evidenti conseguenze, estendendo i sostegni economici tipicamente riservati ai lavoratori dipendenti con prole a carico anche a...