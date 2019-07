Assegni familiari: da oggi sportelli-Cisl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SERVIZIOBELLUNO Assegni familiari: scatta oggi il servizio attivato dalla Cisl Belluno Treviso nei luoghi di lavoro e nelle principali sedi territoriali, attraverso gli sportelli dedicati ai lavoratori che ne devono far richiesta. Da settimane è attivo il servizio di prenotazione degli appuntamenti per far fronte a una mole importante di lavoro: un lavoratore su quattro, infatti, ha diritto all'assegno. Da quest'anno sono cambiate le procedure per richiedere gli assegni per il nucleo familiare (anf), prestazioni di sostegno al reddito...