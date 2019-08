Asino a pezzi, a Cet ne sono sono certi: colpa del lupo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCURSIONEBELLUNO Nuova predazione, e gli abitanti della zona sono convinti: «Si tratta sicuramente del lupo». Sembrano non avere dubbi il residente che ieri mattina attorno alle 5.30 passando in auto lungo la strada di Cet si è imbattuto nella carcassa di un asinello morto, smembrato e con le interiora sparse lungo la carreggiata. «Ho subito avvisato l'allevatore che abita lì vicino spiega l'uomo, Sandro -, ho immaginato fosse suo l'animale finito in quelle condizioni. È stato di sicuro un lupo, quello è il tipico attacco di quel...