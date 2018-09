Ascotrade invita tutti gli artigiani a colazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOBelluno Ascotrade invita a colazione. L'appuntamento è per domani alle 7.30. Artigiani e imprenditori locali sono avvisati: domani mattina cappuccino e brioche si mangeranno in compagnia, nella sede di via Tiziano Vecellio 27-29. L'invito è rivolto ad artigiani e realtà commerciali locali con l'obiettivo di sviluppare la conoscenza diretta tra gli imprenditori del territorio. Durante la colazione ci sarà modo di parlare di energia legata all'imprenditoria, di scambiare alcune idee di business collegate al futuro delle imprese...