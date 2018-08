Artusato a Veneto Strade: «Pronto a fare squadra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CAMBIOBELLUNO Questa mattina nella sede di Sedico ci sarà il passaggio di consegne definitivo tra Laura Stefani e Michele Artusato, il nuovo direttore operativo di Veneto Strade Belluno. La notizia del subentro del nuovo professionista è stata data ieri con un comunicato stampa ufficiale di Veneto Strade. L'ingegnere Stefani, che lascia l'incarico per motivi personali non specificati, incontrerà l'ingegnere Michele Artusato, che arriva da Treviso, ma che in provincia ha iniziato la sua carriera, nel 1987, a Santa Giustina. Si tratta del...