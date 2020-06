ASSOCIAZIONI

BELLUNO L'assessore regionale alla Formazione e lavoro Elena Donazzan ha inaugurato ieri le nuove aule per la formazione di Confartigianato Belluno, nella sede di Piazzale della Resistenza. Al taglio del nastro dei nuovi spazi attrezzati, rinviato da mesi a causa dell'emergenza Coronavirus, hanno partecipato la presidente Claudia Scarzanella, il consiglio direttivo e la giunta di Confartigianato Belluno. «I nuovi spazi attrezzati rappresentano un investimento importante per la formazione degli imprenditori bellunesi e dei loro dipendenti ha sottolineato l'assessore regionale - In questa fase, è importante che le associazioni di categorie non siano solo erogatrici di servizi ma creino occasioni crescita. E la formazione è lo strumento ideale, perché risponde alle reali esigenze delle imprese».

«Con l'emergenza Covid è cambiato il paradigma ha aggiunto Donazzan - la globalizzazione così spinta non è più possibile; quindi dovremo rafforzare le nostre capacità produttive e le nostre filiere e avere un'identità d'impresa molto forte. In Veneto abbiamo tutto in pochi chilometri. Bisogna quindi lavorare sulla rete, di impresa, ma anche di relazione. Un plauso a Confartigianato Belluno perché con l'intensa attività, che vede già 87 corsi programmati per l'anno corrente, e con questo investimento strutturale dimostra di credere nella formazione. Un investimento che risulterà fondamentale per la ripartenza e anche per affrontare le sfide che si prospettano: penso a Mondiali di Cortina e Olimpiadi 2026. Il territorio dovrà proporre progetti e crearsi un ruolo. Sarà quindi molto importante formare conoscenze e saperi tecnici e saperli veicolare».

