Artigiani della musica nell'ex Sircom

LA NOVITA'BELLUNO Dove un tempo si produceva per l'edilizia, oggi si fa musica. Sempre di artigianato si tratta. Per BellunoLaNotte il parallelo è così evidente che nello stabile ex Sircom di via degli Agricoltori, località Veneggia, d'ora in avanti si ballerà accanto a macchinari in disuso, mole e pezzi industriali vintage. È il nuovo progetto dell'associazione presieduta da Stefano Casagrande, si chiama Fucine Elettroniche, ha preso il via già da qualche mese e consegnerà ai bellunesi un nuovo spazio, maxi, dove fare e ascoltare...