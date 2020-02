ARTIGIANE IN MOSTRA

BELLUNO Solidarietà femminile all'interno di Donne Impresa Belluno. Un gruppo di associate, nei giorni scorsi, ha fatto visita alla restauratrice Mariangela Mattia al lavoro a Palazzo Fulcis su due polittici su tavola del pittore bellunese del 1400 Matteo Cesa. «Questo appuntamento - spiega la presidente del movimento femminile di Confartigianato Belluno, Martina Gennari titolare di un'agenzia di comunicazione in città - fa parte di un'azione di conoscenza e divulgazione delle aziende artigiane bellunesi a noi associate: molte realtà di valore e di alta qualità. Abbiamo scelto di intraprendere tale modalità perché è davvero bello scoprire quanto si fa all'interno dei nostri laboratori e far conoscere i saperi che in essi quotidianamente si sviluppano, oltre che essere un modo semplice ma altrettanto efficace per valorizzare l'imprenditoria femminile artigiana, che nella nostra provincia rappresenta comunque poco meno del 20 per cento dell'intero comparto. L'accesso al Museo è stato possibile grazie alla disponibilità del direttore, il dottor Denis Ton, che ringrazio».

La restauratrice è stata molto disponibile con il gruppo: ha spiegato nei dettagli il lavoro che sta eseguendo su un'opera di fine 400 di Matteo Cesa, al tempo titolare in città di una delle più fiorenti botteghe artistiche, soffermandosi sulle tecniche di intervento, sui materiali impiegati e sulle varie scuole di pensiero relativamente al lavoro del restauratore. La visita è stata l'occasione per un tour in tutto il Museo Fulcis con la guida Letizia Lonzi che ha proposto al gruppo un percorso tutto al femminile. E' intervenuto anche l'assessore alla cultura Marco Perale, per salutare le ospiti e dare loro qualche cenno storico sul palazzo. (atr)

