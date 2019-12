Arte invadente, al Boscariz sbarca il Dal Piaz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FELTREIl liceo Dal Piaz in prima fila per aiutare uno dei quartieri più popolosi del comune di Feltre: partito questa settimana il progetto Arte invadente. Ma non solo. Il liceo diretto da Mario Baldasso ha compiuto un ulteriore passo mettendo a disposizione dell'educatrice di comunità che opera al Boscariz alcuni spazi della scuola dove svolgere le proprie attività con i ragazzi del quartiere. IL PROGETTO Nel progetto di animazione artistica del Boscariz operano in prima fila i ragazzi del liceo Dal Piaz. Coinvolge alcuni studenti delle...