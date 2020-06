ARSIÈ

Scarica l'immondizia all'esterno dell'Ecocentro di Arsié, pronta una sanzione pecuniaria. Gli addetti comunali muniti di guanti hanno rovistato tra le cose abbandonate e hanno trovano una traccia: una busta con l'indirizzo. Si suppone che sia del cittadino colpevole del reato. Non è la prima volta che si risale all'ecofurbo in questa maniera non solo ad Arsié. Il sindaco Luca Strappazzon ha postato la foto dell'immondizia abbandonata su Facebook. «Il cittadino dall'indirizzo non è del nostro comune - ha sottolineato il primo cittadino - si tratta di uno con la seconda casa ad Arsié. L'immondizia portata dentro l'Ecocentro ha un costo che viene distribuito sulla bolletta di tutti. Questa volta fatti i dovuti accertamenti l'incauto cittadino se non riuscirà a discolparsi pagherà la multa che sarà inviata per posta. Da tempo seguiamo chi scarica immondizia in giro». Per portare i rifiuti nell'interno dell'Ecocentro occorre prenotare chiamando al cellulare 3397334760, che è quello del gestore dell'area Attilio Dari e fissare un appuntamento nei giorni di martedì, di giovedì dalle 10 alle 12 e di sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16. Questo per ragioni di sicurezza epidemia coronavirus.

Valerio Bertolio

