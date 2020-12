ARSIÈ

La nuova palestra di Arsiè ormai è dietro l'angolo. I lavori per il nuovo palazzetto comunale sono stati affidati i giorni scorsi. La ditta che ha vinto l'appalto e costruirà la struttura è l'impresa Tasca di Bassano del Grappa. Alla consegna al titolare della ditta vicentina era presente in municipio l'assessore al Bilancio Enrico Facchinato visto che il sindaco Luca Strappazzon era impossibilitato data la sua positività al Covid. «Auguro al primo cittadino e a tutti gli arsedesi - ha dichiarato l'assessore - buone feste. E che l'inizio della nuova palestra sia benaugurale per il nostro paese». L'ingegner Tasca ha fornito alcuni dati sull'appalto: «È sui 400mila euro il costo dell'opera spuntato col ribasso, cifra offerta dalla mia impresa con sede a Bassano del Grappa. I lavori inizieranno con l'anno nuovo 2021 ormai e sicuramente dopo l'Epifania quando saranno passate tutte le feste e il periodo più stringente anticovid. C'è da augurarsi che il sindaco torni presto al suo posto e vederlo quando si aprirà il cantiere». La nuova palestra sarà costruita con estetica moderna rispetto a quella degli anni 60 (demolita dalla impresa di Fonzaso RGM snc di Gino Rech) su progetto dell'architetto Roberto De Boni per 79mila250 euro. È stato realizzato uno spazio più largo a monte su in terreno venduto da un privato scavando nella viva roccia per il quale è stata necessaria una variante in corso d'opera. Il muro di sostegno del piano a valle verso il paese resta visibile ed è ancora quello del vecchio palazzetto in cemento armato. Costo totale dell'opera è di 800mila euro. Fine lavori si prevede prima del muovo anno scolastico 2021-22.

Valerio Bertolio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA